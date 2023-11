Borse asiatiche in ordine sparso, attesa per conti NVIDIA

NVIDIA

(Teleborsa) -, mentre sono positive le piazze minori, seguendo la forza registrata durante la notte a Wall Street e in attese dei risultati trimestrali di, che potrebbero avere ripercussioni anche sull'andamento borsistico di numerose aziende asiatiche attive nello stesso settore.Spicca la performance positiva dei, dopo che Bloomberg ha riferito che le autorità di regolamentazione stanno stilando un elenco di 50 sviluppatori ammissibili per una serie di finanziamenti.termina la seduta con un calo frazionale suldello 0,10%,continua la giornata sotto la parità (-0,28) eè piatta.Sui livelli della vigilia(+0,01%); buona la prestazione di(+0,77%). Guadagni frazionali per(+0,42%); come pure, poco sopra la parità(+0,28%).Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,35% rispetto alla seduta precedente. Andamento negativo per l', con un ribasso dello 0,75%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,17%.Il rendimento dell'scambia 0,7%, mentre il rendimento per ilè pari 2,67%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 3%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 48,7 punti).