CAREL, maggiori azionisti completano con successo ABB su diritti di opzione

CAREL Industries

(Teleborsa) - Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. (LRL) e Athena FH S.p.A. hannoavente ad oggettovalidi per la sottoscrizione di azioni ordinarierivenienti dall'aumento di capitale. L'operazione era stata annunciata ieri sera Ad esito del collocamento, realizzato attraverso un accelerated bookbuilding riservato a investitori istituzionali italiani ed esteri, sono stati, di cui 20.083.453 detenuti da LRL e 11.100.703 detenuti da Athena, a un prezzo unitario di 0,50 euro, per un controvalore complessivo pari a 15.592.078 euro.Ildell'operazione è previsto in data 23 novembre 2023. In relazione al collocamento, Mediobanca ha agito in qualità di Sole Bookrunner.