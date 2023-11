Relatech, buyback per 56 mila euro

Relatech

Relatech

(Teleborsa) -ha comunicato che nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, ha, tra il 13 e il 17 novembre 2023, complessivamentead un prezzo medio unitario ponderato di circa 2,01 euro per azione, per unpari aAl 17 novembre 2023, a seguito degli acquisti effettuati, Relatech possiede un totale di 976.264 azioni proprie, pari al 2,25% del capitale sociale.Nel frattempo, in Borsa,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 2,06 euro.