Concorso per 979 dirigenti scolastici: Anief ricorda che non tutte le posizioni risultano sanate

(Teleborsa) - Arriva in Gazzetta ufficiale il DPCM del 13 ottobre scorso per autorizzare "ad avviare, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico". Il testo ufficiale, nel quale si riporta che ilè autorizzato a bandire le procedure selettive per quasi mille posti da dirigente, arriva dopo gli emendamenti Anief e Udir che hanno permesso una seconda procedura riservata rispetto a quella ordinaria, oltre che avere reintegrato i dirigenti scolastici licenziati assunti con riserva che avevano superato anno di prova."Siamo soddisfatti per i risultati raggiunti, ma non completamente – spiega– perché rimangono da sanare diverse posizioni individuali relative, in particolare, ai candidati ricorrenti del bando del 2011 e una parte ancora del contenzioso relativo alla procedura successiva. I sindacati si sono impegnati a proporre soluzioni al Parlamento nei primi provvedimenti legislativi utili", conclude il sindacalista autonomo.