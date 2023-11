Enel, Cattaneo: investimenti flessibili e capital light, dividendi annuali in crescita

Enel

(Teleborsa) - "Il contesto di tassi alti e inflazione alta è distruptive per il mondo che conoscevamo e questo ha conseguenze sulla nostra capital allocation. I trend di breve termine ci richiedono di essere, mentre i trend di medio termine rimangono supportive. Laper ottenere rendimenti adeguati e più prevedibili". Lo ha affermatodi, durante la presentazione del Piano Strategico 2024-2026 alla comunità finanziaria."Le regole che guideranno i nostri i investimenti sono semplici e chiare: avremo un focus sulle infrastrutture abilitanti la transizione energetica, investimenti effettuati su quadri normativi visibili e remunerativi e limiteremo gli investimenti al di fuori dei paesi core - ha proseguito - Ildi prima e questo si trasla in minori necessità di cash, maggiore prevedibilità e maggiori guadagni".Con riguardo alla cash generation, ha detto che "ladopo anni di cash burn, grazie ai miglioramenti del FFO che copriranno le spese in conto capitale nette e i dividendi".In merito al taglio dei costi, ha spiegato che "saranno perseguitenel periodo 2022-26, con i driver principali che sono: snellimento organizzativo per aumentare la responsabilità, mix ottimizzato di insourcing (valore) e outsourcing (volume), aumento della produttività attraverso la semplificazione dei processi, adozione di standard tecnici e di servizio abbinati ai requisiti locali. Ulteriore efficienza nelle reti genererà 0,2 miliardi di euro di risparmi".L'AD ha spiegato che "Enel, mentre nel 2040 ci sarà produzione e vendita di energia rinnovabile al 100% e uscita dalla vendita retail di gas"Parlando della dividend policy, ha detto che "0,43 euro sarà soltanto la base, con un aumento potenziale fino a un payout del 70% sull'utile netto ordinario in caso di raggiungimento della neutralità dei flussi di cassa". "Abbiamo, partendo dal 2024 - ha sottolineato - Quindi il 2023 rimane, e poi prevediamo una crescita".