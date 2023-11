Enel, nel nuovo piano approccio più selettivo a investimenti. Payout fino al 70%

Enel

(Teleborsa) - Il Gruppoha svelato il proprio, che si focalizza su tre pilastri:(mediante un'allocazione del capitale selettiva finalizzata a ottimizzare il profilo rischio/rendimento del Gruppo);quali driver dell'operatività (basati su semplificazione dei processi, un'organizzazione più snella con responsabilità definite e focus sulle geografie core, nonché sulla razionalizzazione dei costi al fine di massimizzare la generazione di cassa e compensare sia le dinamiche inflazionistiche sia il maggior costo del capitale);(per perseguire la creazione di valore nell'affrontare le sfide del cambiamento climatico).Tra il 2024 e il 2026, il Gruppo ha pianificatopari a circaattraverso maggiori investimenti nelle reti dove è presente un quadro regolatorio equilibrato e stabile, facendo anche leva sull'accesso a finanziamenti europei e a un approccio a minore intensità di capitale e di rischio nelle rinnovabili, grazie anche a un nuovo modello di business fondato su partnership.In particolare: 18,6 miliardi di euro circa di investimenti lordi nelle, con focus su miglioramento di qualità, resilienza e digitalizzazione nonché su nuove connessioni; 12,1 miliardi di euro circa di investimenti lordi nelle, con decisioni di investimento più selettive, puntando su eolico onshore, solare e batterie di accumulo, facendo anche leva sul repowering; 3 miliardi di euro circa di investimenti lordi nei, con una gestione attiva del portafoglio clienti del Gruppo mediante offerte bundled multi-play, che includano beni e servizi in un portafoglio integrato offerto attraverso un unico touchpoint.Enel prevede che gli investimenti richiederanno un minor fabbisogno di cassa per il Gruppo, conprevisti pari a circa 26,2 miliardi di euro.Il Gruppo prevede di concentrare gli investimenti in aree caratterizzate da rendimenti visibili, un quadro regolatorio remunerativo nonché contesti macroeconomici e politici stabili, con il, il 25% in Iberia, il 19% in America Latina e il 7% in Nord America.Il Gruppo conferma di voler concentrare i suoi investimenti suin cui può far leva su una posizione integrata, nello specifico Italia, Spagna, Brasile, Cile, Colombia e Stati Uniti.Tra il 2024 e il 2026, il Gruppo prevede di incrementare la sua generazione di cassa, con(Funds From Operations, FFO) complessivi pari a circa 43,8 miliardi di euro. Rispetto alla baseline dei costi relativi al 2022, il Gruppo prevede di conseguire unapari a circa 1,2 miliardi di euro nel 2026, di cui 1 miliardo di euro circa in efficienze conseguite ridefinendo processi aziendali.Inoltre, Enel prevede che la realizzazione del piano di dismissioni produrrà un impatto positivo sull'stimato in circa 11,5 miliardi di euro tra il 2023 e il 2024 con un incasso per circa 8 miliardi di euro che si prevede si realizzerà nel 2024. Si prevede che l'scenda a circa 2,3x nel 2026 rispetto a circa 3,1x nel 2022 e a un valore compreso tra 2,4x e 2,5x atteso per il 2023 pro-forma.Nel 2026, Enel prevede che l'ordinario aumenti fino a un valore compreso tra 23,6 e 24,3 miliardi di euro e che l'ordinario di Gruppo aumenti fino a un valore compreso tra 7,1 e 7,3 miliardi di euroL'obiettivo è anche una politica dei dividendi "semplice e attrattiva", con un(dividend per share, “DPS”) fisso minimo pari a 0,43 euro per il periodo 2024-2026, con un aumento potenziale fino a un payout del 70% sull'Utile netto ordinario in caso di raggiungimento della neutralità dei flussi di cassa."La Strategia che annunciamo oggi punta a, pronta per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che possono presentarsi in futuro - ha commentato l'- Nei prossimi tre anni adotteremo un approccio più selettivo negli investimenti, per massimizzare la redditività e minimizzare i rischi. Ci concentreremo sui nostri Paesi core implementando strategie integrate, puntando sulle reti, le energie rinnovabili e la creazione di valore nel segmento clienti con offerte commerciali bundled"."La, per potenziare la generazione di cassa e l'efficienza, mentre la sostenibilità continuerà a guidare le nostre decisioni di business - ha aggiunto - Grazie alla realizzazione di queste azioni e al raggiungimento dei nostri obiettivi, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la posizione finanziaria del Gruppo e di incrementare la creazione di valore, garantendo così solidi rendimenti ai nostri azionisti".