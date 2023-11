Moody's migliora outlook su rating di 16 banche e due Istituti governativi

Intesa Sanpaolo

Unipol Gruppo

(Teleborsa) -, di cui 16 banche e due istituti controllati dallo Stato. Per tutte l'outlook sul rating è stato migliorato, in linea con la decisione assunta per il rating sovrano dell'Italia.Il miglioramento deciso per leoltre a far riferimento sull'analoga azione sul rating sovrano, fa riferimento aldell'Italiae ad alcune considerazioni specifiche su ciascuna banca.L'agenzia, in particolare, cita ildelle banche e sottolinea, fra l'altro, cheè uno dei fattori trainanti della stabilizzazione delle prospettive sul debito pubblico italiano."Le condizioni del credito in Italia sono migliorate in modo significativo negli ultimi anni - sottolinea - sostenendo la capacità di prestito delle banche all’economia reale. I prestiti in sofferenza (NPL) sono scesi al 2,4% dei prestiti lordi a giugno 2023, un livello sostanzialmente in linea con la media dell’Unione Europea, dal 6,1% dei prestiti lordi a giugno 2020. Ciò riflette principalmente cessioni e cartolarizzazioni di NPL su larga scala agevolate da il programma di garanzia Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS) del governo italiano, che è stato interrotto nel giugno 2022".Moody's si aspetta cheportino a un. Tuttavia, l'agenzia ritiene che ladelle banche italiane, supportata dagli utili non distribuiti e dagli aumenti dei margini di interesse netti, lederivanti dall’indebolimento del merito di credito sia delle famiglie che delle imprese.Fra le banche poste sotto esame si segnalacon rating confermato baa3 eda baa3,promossa a baa3 da ba2 per tener conto del miglioramento dell'asset quality e della profittabilità,confermata a ba1,promossa a ba3 da b1 per le migliorate condizioni operative ed il piano di ristrutturazione in corso, Credit Agricole Italia confermata a ba1, BNL a ba2,a baa3,a baa3, CA auto bank a ba2, Banca Sella a ba2, Banca del mezzogiorno - MCC a b1,a ba2,a ba2, Cassa Centrale Raffeisen a baa3, Mediocredito Trentino Alto Adige a ba2, CDP e Invitalia a Baa3.In aggiunta alle 18 istituzioni finanziarie,anche il rating di sa Baa2 e dia Ba1 ed ha. Una decisione che riflette ildel gruppo alle attività italiane, che rappresentavano 1,9 volte il suo patrimonio netto al 30 settembre 2023 su base consolidata. Unipol infatti opera quasi esclusivamente in Italia.Nonostante ciò, Moody's ritiene che ladi UnipolSai, grazie agli sforzi di Unipol volti a ridurre la propria esposizione agli asset italiani e alla sua sensibilità ai movimenti negativi del mercato, in particolare all'impatto di un ampliamento degli spread creditizi sui mercati finanziari., con i coefficienti Solvency II consolidati di Unipol e UnipolSai rispettivamente pari al 218% e 296% al 30 settembre 2023 e un risultato netto consolidato per Unipol pari a 769 milioni di euro nei primi nove mesi del 2023.