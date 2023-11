USA, scorte petrolio in aumento oltre attese. Giù i prezzi dopo rinvio meeting Opec

(Teleborsa) - Sono aumentate più delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio,, sono saliti di circa 8,7 milioni di barili a 448,1 MBG, contro attese per un incremento di 1,1 milioni.Gli stock dihanno registrato una discesa di 1 milione, arrivando a 105,6 MBG, contro attese per un variazione di -0,7 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato un aumento di 0,7 milioni a quota 216,4 MBG (era atteso un decremento di 0,2 milioni).Lesono stabili a 351,3 MBG.Nel frattempo,dopo che è stato rinviato il meeting dell'Opec+ dal 26 al 30 novembre, creando incertezza sui futuri livelli di produzione. I futures sul Light Crudeperdono oltre il 4,1% scendendo a 74,5 dollari al barile, mentre ilscivola a 79,2 dollari (-3,8%).La riunione allargata dei paesi produttori, che include Arabia Saudita e Russia, deve decidere sull'accordo per i livelli di produzione, inserendo eventuali modifiche a quanto previsto per il 2024.