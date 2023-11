Assogestioni, nel 3° trimestre si registrano deflussi per 15,2 miliardi

(Teleborsa) -in linea con un quadro economico più incerto. Secondo l'ultimapubblicata da, laè stata), mentre ilgestito si è attestato a fine settembre adi euro, in calo rispetto ai 2.277 miliardi di fine giugno 2023. Ihanno interessato in particolare i(-7 miliardi euro) e le gestioni di(-7,8 miliardi euro)., cioè la classe di prodotto dove è maggiore la presenza degli investitori retail, hanno subito nel trimestre", ha spiegato, Direttore Ufficio Studi di Assogestioni, intervenuto in esclusiva nel corso del talk di FR|Vision “The Big Picture”, aggiungendo "di -1,6% ha infatti sottratto circa 18 miliardi euro alle masse, che complessivamente sono scese di 25 miliardi euro per questa categoria".Analizzando lo spaccato dei dati, si nota come iabbiano registrato fuoriuscite della stessa entità rispetto al trimestre precedente e pari rispettivamente a -4,3 e -6,4 miliardi euro. Inoltre, glisonoper laprima volta quest’anno, con una raccolta di -1,7 miliardi euro.Laarriva dagli afflussi verso i: nel terzo trimestre sono stati pari a +4,5 miliardi euro, dato che porta l’ammontare raccolto da inizio anno a +16,2 miliardi euro. Segno più anche per ia +933 milioni euro."Allargando lo sguardo agli ultimi quattro trimestri – ha commentato Rota – si vede come i fondi obbligazionari mantengano molto elevata la loro raccolta, graziedei fondi targati Italia e in particolare di quelli a scadenzaRota ha poi sottolineato la(+849 mln euro) e, sommando questo dato ai fondi costituiti da gestori italiani all’estero, o roundtrip, esso diventa -3,2 miliardi euro, una cifra vicina ai -3,8 miliardi euro dei fondi esteri puri.Il quadro del terzo trimestre si completa con le, che hanno fatto registrare circa 169 milioni euro di deflussi, con iche hanno raccolto 858 mln euro in favore prevalentemente die con le, in negativo per circa 9 miliardi euro."Tali deflussi sono stati concentrati in particolare nei mandati aventi come sottostante i prodotti assicurativi. Tuttavia, se ci concentriamo sulle gestioni a più lungo termine, notiamo come i mandati previdenziali abbiano raccolto più di 1 miliardi euro circa”, ha conclusoRota.