Aptus.AI chiude pre-Series A round da 3 milioni di euro

(Teleborsa) -, startup RegTech di Pisa, ha annunciato un. Lead investor nell'operazione è il fondo Programma 103 di P101 SGR, che fa il suo ingresso nel capitale sociale di Aptus.AI dove è affiancato da alcuni business angels e da Fin+Tech - acceleratore di CDP Venture Capital - che hanno seguito il round dopo aver partecipato anche al precedente (round di investimento seed da 1,2 milioni di euro). Fondata da Andrea Tesei e Lorenzo De Mattei, la startup intende"Come P101, siamo entusiasti di unire le forze con il team di Aptus.AI - ha commentato Giuseppe Donvito, Partner di P101 - Questo rappresenta il, settore in rapida espansione. La transazione nasce dalla fiducia che riponiamo nel team e dall'ampio interesse dimostrato dalle principali istituzioni bancarie e assicurative nei confronti del prodotto di Aptus.AI, grazie all'alto livello di tecnologie di Intelligenza Artificiale sviluppate da Andrea e Lorenzo".La società hacome, Generali Investments e, mentre ha avviato contestualmente diversi progetti pilota con importanti realtà del settore, si legge in una nota."Il cuore della nostra intelligenza artificiale è la sua rivoluzionaria capacità di convertire documenti legali da qualsiasi formato in uno standard machine-readable - ha commentato Lorenzo De Mattei, co-founder e CTO - Questacon i testi legali. Il risultato è una suite di strumenti di straordinaria efficienza che include la consultazione normativa interattiva, notifiche personalizzate automatiche, la gestione e aggiornamento della legal inventory in automatico, e analisi di impatto istantanea".