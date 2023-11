Carta docente permette di comprare anche materiale didattico, come giochi da tavolo o giocattoli. Anief: i precari hanno ora un motivo in più per fare ricorso

(Teleborsa) - Lain un'interrogazione parlamentare in risposta alla deputata di Italia Viva,, ha specificato che"Tenuto conto – ha detto Frassinetti - dello spirito con il quale è stata introdotta la carta docente (che è quello di assicurare un sempre costante aggiornamento e arricchimento professionale) voglio specificare che essa consente già, di fatto, l’acquisto di materiale didattico, nel quale è possibile far rientrare giochi, giochi da tavolo o giocattoli, purché tale materiale sia definito come tale dal venditore, anche mediante specificazione nella relativa relazione tecnica esplicativa". Sono più di quanto si pensasseSecondo, la precisazione della sottosegretaria "è un motivo in più per far ricorrere in Tribunale gli oltre 100 mila precari che quest’anno sono rimasti a bocca asciutta pur avendone pieno diritto: la Legge 103 del 10 agosto scorso ha infatti aperto al bonus annuale per l’aggiornamento solo agli insegnanti precari con contratto in scadenza 31 agosto 2024 (tra l’altro, fino ad oggi non hanno avuto alcun contributo). Per i supplenti assunti fino al 30 giugno non rimane che ricorrere al giudice del Lavoro, forti del parere favorevole del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22, della Corte di Giustizia Europea, esprimendosi sulla causa C-450/2021, ma soprattutto della sentenza di meno di un mese fa, era il 27 ottobre scorso, emessa dalla Corte di Cassazione che si è espresso a favore della Carta del docente da estendere ai supplenti contrattualizzati fino al termine delle attività didattiche".