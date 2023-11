UE autorizza acquisto di Brasol da parte di BlackRock

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'della brasilianada parte della statunitense BlackRock Financial Management (BFM) e della brasiliana Siemens Participacoes (SP).L'operazione riguarda principalmente il settore della generazione di energia elettrica, in particolare lo sviluppo e la gestione di progetti energetici in Brasile.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe problemi sotto il profilo della concorrenza, dato l'. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame della concentrazione.