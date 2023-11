Volksbank approva nuovo piano, 100 milioni di distribuzioni a soci nel triennio

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione della banca altoatesinaha deliberato il, che prevede il capitale in ulteriore aumento con un CET1 fully loaded che supera il 16% e un ROE che è previsto restare stabilmente al di sopra del 5% nonostante l'irrobustimento patrimoniale. Tutto questo - si legge in una nota - "malgrado un contesto che vedrà una caduta del margine d'interesse ed un incremento del costo del rischio e dei costi operativi a causa dell'inflazione e del rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori".Volksbank ha affermato che sono previstinel triennio 2024-2026."Ilper un piano di sviluppo del reddito della banca - ha commentato il- In un contesto che prevede una riduzione della marginalità e quindi degli utili, pianifichiamo tuttavia una crescita di clienti, quote di mercato, volumi e patrimonio. Anche grazie alle azioni manageriali previste per la crescita".Volksbank ha spiegato di aver studiato un(quest'ultima dove oggi Volksbank non è presente) per raggiungere le 175 unità a fine Piano. Sono anche previsti importanti investimenti per migliorare i servizi offerti in ambito di gestione e protezione dei patrimoni dei clienti, in un contesto macroeconomico in cui il contributo commissionale tornerà a essere rilevante per l'evoluzione reddituale delle bancheLa banca punta anche sull'(la I- di I-mpact) per proseguire nel percorso di dematerializzazione e remotizzazione dello scambio documentale e del servizio transattivo con la clientela, utilizzando proattivamente l'intelligenza artificiale per il maggiore efficientamento dei processi interni (sicurezza informatica, normativa).