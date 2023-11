Wall Street cauta. Occhi su Black Friday

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street che riapre i battenti oggi dopo la chiusura della vigilia per la festività del Thanksgiving. Oggi la piazza americana osserverà un orario ridotto e chiuderà in anticipo, alle 19 italiane.Con alle spalle la festività del Ringraziamento, oggi gli operatori saranno impegnati a valutare l'andamento delle vendite del Black Friday, una delle giornate di shopping più attese dell'anno, che farà da test sulle spese dei consumatori, alla luce delle pressioni economiche dovute agli alti tassi d'interesse.Pochi gli spunti sul fronte macroeconomico, atteso per oggi solo le letture preliminari delTra gli indici statunitensi, ilscambia a 35.327 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.558 punti. Sulla parità il(+0,03%); con analoga direzione, senza direzione l'(+0,05%).