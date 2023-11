Wall Street chiude al rialzo seduta dimezzata

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

energia

telecomunicazioni

Johnson & Johnson

Walt Disney

Wal-Mart

Travelers Company

Apple

DexCom

Warner Bros Discovery

Dollar Tree

JD.com

Nvidia

Globalfoundries

Alphabet

Alphabet

(Teleborsa) - Chiusura anticipata della Borsa di New York e all'insegna della prudenza per la festività del Thanksgiving. Oggi la piazza americana ha osservato, infatti, un orario ridotto. Con alle spalle la festività del Ringraziamento, oggi gli operatori sono stati impegnati a valutare l'andamento delle vendite del Black Friday, una delle giornate di shopping più attese dell'anno, che farà da test sulle spese dei consumatori, alla luce delle pressioni economiche dovute agli alti tassi d'interesse.Pochi gli spunti sul fronte macroeconomico, sono state pubblicate soltanto le letture preliminari del PMI servizi e manifatturiero, quest'ultimo sceso a sorpresa.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,33% a 35.390 punti, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.559 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sulla parità il(-0,12%); sulla stessa linea, senza direzione l'(-0,06%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,51%) e(+0,45%). Il settore, con il suo -0,67%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,11%),(+1,04%),(+0,90%) e(+0,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,70%.(+1,94%),(+1,78%),(+1,51%) e(+1,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,93%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,60%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,30%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,29%.