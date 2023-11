Borse UE deboli. Lagarde mette in guardia sull'inflazione

S&P-500

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l', che riporta un cauto -0,11%. La giornata è stata povera di spunti sul fronte macro e gli investitori sono in attesa del dato sull'inflazione europea, che servirà a capire quali potrebbe essere gli atteggiamenti della BCE nella riunione di dicembre.Oggi la presidente, parlando al Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) del Parlamento europeo, ha avvertito che le prospettive sul medio termine restano soggette a "considerevole incertezza". E ha detto che l'inflazione dell'area euro ha continuato a calare negli ultimi mesi: "guardando avanti ci attendiamo che l'indebolimento delle pressioni inflazionistiche prosegua, anche se l'inflazione totale potrebbe risalire leggermente nei prossimi mesi prevalentemente al riflesso di alcuni effetti di base".Sul mercato valutario, l', che scambia sui valori della vigilia a 1,093. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.008,6 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 75,08 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +174 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,29%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,39%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,37%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,37%. Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,31% sul, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 31.291 punti.Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 27/11/2023 è stato pari a 1,71 miliardi di euro, con un incremento del 18,55%, rispetto ai precedenti 1,44 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,54 miliardi.di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,62%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,41%.Composta, che cresce di un modesto +1,1%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,91%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,51%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,91%.Tentenna, che cede l'1,36%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,29%.del FTSE MidCap,(+3,06%),(+2,03%),(+1,99%) e(+1,88%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,30%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,80%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,79%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,75%.