Casalasco acquisisce il 70% di De Martino srl per consolidare la sua presenza nel mercato Asiatico

(Teleborsa) -, prima filiera integrata del pomodoro da industria in Italia, ha siglato l’intesa per, storica trading company specializzata nella commercializzazione di conserve alimentari italiane nel mondo, con l’obiettivo di rafforzare la propria filiera e consolidare la presenza nei mercati dell’Estremo Oriente e del Nord Europa, con un particolare focus in Giappone e Scandinavia., societa` della famiglia De Martino che opera da decenni nel settore del food per la valorizzazione ed esportazione del Made in Italy a livello globale, detiene relazioni dirette con importanti players sui mercati Orientali (Giappone e Sud Est Asiatico) oltre che Nord Europa sviluppando un volume d’affari di circa 40 milioni di euro fortemente concentrato sui derivati del pomodoro.Grazie a questa operazione, Casalasco, che esporta circa il 70% della sua produzione prevalentemente in Europa con un focus particolare in Germania, Francia e Uk,con l’obiettivo di portare la qualita` del prodotto italiano in tutto il mondo. Il mercato asiatico, sempre piu` importante in termini di volumi ed apprezzamento dei prodotti food italiani, e` uno dei principali target della societa` che da anni presidia la distribuzione giapponese sia nel canale Retail che in quello della ristorazione anche grazie ad un ufficio commerciale locale.L’acquisizione di De Martino consentira` unche si riflettera` in una crescita prevista di circa il triplo degli attuali ricavi sia in Giappone che in Scandinavia. Questa operazione rientra nella strategia di crescita di Casalasco avviata negli ultimi anni e volta ad acquisire un controllo sempre piu` ampio della filiera. Innovazione agricola, investimenti industriali e acquisizioni sul mercato sono la dimostrazione di un continuo impegno per soddisfare la domanda e rispondere alle esigenze dei consumatori."Attraverso questa nuova operazione vogliamo rafforzare la nostra presenza su mercati che consideriamo strategici, in particolare in termini di valorizzazione del Made in Italy – dichiara. "La partnership con operatori qualificati e di grande esperienza, come nel caso di De Martino, ci permettera` di essere operativi fin da subito su queste aree geografiche, con lo scopo di raggiungere obiettivi di crescita e reddittivita` in tempi piu` brevi".L’operazione De Martino rappresenta un altro passo del piano strategico iniziato con l’acquisizione di Emiliana Conserve nel 2022 dopo ingresso del fondo QuattroR nel capitale della societa`. In un’ottica di continuita` operativa e gestionale, Wolfgang De Martino restera` titolare del 30% delle quote e riconfermato Amministratore Delegato della struttura.