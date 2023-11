ERG, buyback per oltre 5,4 milioni di euro

ERG

Società attiva nel settore delle energie rinnovabili

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 20 al 24 novembre 2023, complessivamente(pari allo 0,1417% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 25,5141 euro, per unpari aA seguito delle predette operazioni, al 24 novembre, sono state riacquistate, a partire dall’avvio del programma, 1.232.236 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di euro 23,9821 per azione.Considerando le azioni già in portafoglio, ERG detiene 2.014.316 azioni proprie pari all'1,3400% del capitale sociale.In Borsa, oggi, piccolo spunto rialzista per la, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,10%.