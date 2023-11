In Cina senza visto dal 1 dicembre per un massimo di 15 giorni

(Teleborsa) - Dal prossimo 1° dicembre laconsentirà l’ingressoai viaggiatori provenienti, i quali potranno soggiornare nel Paese per unTale disposizione sarà, con l’obiettivo di agevolare gli scambi e la mobilità reciproci., prima della pandemia, la Cina aveva registrato. Nei primi sei mesi di quest’anno sono stati appena 8,4 milioni.Attualmente, non è consentito l’ingresso in Cina ai cittadini giapponesi senza visto. Possono farlo liberamente quelli di Singapore e del Brunei.