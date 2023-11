Iveco, da BEI 450 milioni per decarbonizzazione settore trasporti

Iveco Group

(Teleborsa) - Contribuire a elettrificazione, efficienza e sicurezza del settore dei trasporti mediante investimenti in Ricerca, Sviluppo e Innovazione: questi sono gli obiettivi principali del finanziamento concesso dalla(BEI) a, leader globale nel settore automotive, attivo nei segmenti Veicoli Commerciali e Speciali, Powertrain e correlati Servizi Finanziari.Nel dettaglio, il prestito da 450 milioni di euro sottoscritto a Torino rappresenta la prima tranche dei 500 milioni complessivi approvati dal Consiglio di Amministrazione della BEI. Il finanziamento, con un profilo di ammortamento a 8 anni, verrà utilizzato integralmente a breve. Grazie alle risorse messe a disposizione dalla BEI, Iveco Group svilupperà tecnologie e architetture innovative nel campo della propulsione elettrica. Iveco Group aumenterà inoltre efficienza, sicurezza, comfort di guida e produttività attraverso soluzioni di guida autonoma, digitalizzazione e connettività dei veicoli.Gli investimenti sostenuti dalla BEI contribuiranno non solo a migliorare prestazioni ed efficienza dei mezzi elettrici e a celle a combustibile, ma anche a ridurre i costi di produzione e operativi di prodotti e servizi correlati, permettendo una più ampia penetrazione nel mercato di queste nuove tecnologie a vantaggio di tutti gli utenti., principalmente in Italia, ma anche in Germania, Francia, Spagna, Repubblica Ceca e Svizzera., ha dichiarato: "Investire in progetti che favoriscono lo sviluppo della mobilità sostenibile è fondamentale per accelerare la decarbonizzazione del settore dei trasporti, responsabile di più di un quarto delle emissioni di CO2 in Europa. Questa operazione con Iveco Group non solo dimostra il forte impegno della BEI nel campo della transizione climatica, ma contribuisce anche a promuovere l’innovazione e la creazione di posti di lavoro in Italia ed in Europa"., ha commentato: "Questo significativo finanziamento di BEI dimostra fiducia nella capacità di Iveco Group di promuovere la mobilità sostenibile e nel nostro costante impegno alla riduzione dell’impronta di carbonio del settore dei trasporti. Ci permetterà di accelerare lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie e soluzioni innovative fondamentali per la nostra visione strategica e per il futuro del trasporto".