Osservatorio Opinion Leader 4 Future (Credem - Università Cattolica): al via un ciclo di eventi sull’igiene delle mani

Gruppo Credem

(Teleborsa) - Informare le persone sui potenziali rischi di una, favorire la collaborazione delle varie componenti della società per ridurre al minimo il rischio di infezioni, lo sviluppo della resistenza antimicrobica nell'assistenza sanitaria e responsabilizzare il personale medico-sanitario per migliorare l'igiene delle mani presso i punti di assistenza. Questi sono i principali obiettivi della campagna di sensibilizzazione promossa dalla, in linea con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che l’, progetto sull’informazione consapevole nato dalla collaborazione tra il(Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), supporta con un ciclo di incontri previsti dal 27 novembre 2023 sino al 5 maggio 2024, data in cui ricorre la Giornata Mondiale per l’igiene delle mani.Dopo il successo riscontrato dall’iniziativa del 5 maggio 2023 presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli (link), l’Osservatorio ha l’obiettivo di continuare a informare lasull'importanza di una corretta igiene delle mani, un gesto semplice, veloce e a basso costo, ma con un’elevata importanza nella vita di tutti i giorni e in ambito sanitario. L’igiene delle mani, infatti, salva milioni di vite: tutti i microrganismi responsabili disono potenzialmente trasmissibili con le mani, che possono costituire un mezzo di trasmissione per virus, batteri e protozoi.Se le mani non pulite toccano gli occhi possono trasmettere agenti responsabili diquali Stafilococchi o Pseudomonas o virus che, se si indossano lenti a contatto, possono dare cheratiti anche gravi. Le mani possono trasmettere, attraverso le goccioline di saliva,quali COVID-19, influenza, ma anche morbillo, varicella rosolia se, ad esempio, si starnutisce nelle mani piuttosto che nella piega del gomito ("etichetta respiratoria") e poi non si ha cura di igienizzarle, sostenendo così la trasmissione indiretta e crociata attraverso la contaminazione delle superfici che possono essere successivamente toccate da mani pulite che si contaminano e sostengono la trasmissione dei microrganismi.Quest'ultima modalità è alla base del rischio di una gravissima: le infezioni correlate all'assistenza che, soprattutto se causate da microrganismi antibiotico-resistenti, mettono a rischio la vita dei pazienti ospedalizzati, soprattutto dei più "fragili". Secondo i dati dell’OMS, infatti, ogni anno nel mondo centinaia di milioni di pazienti sono colpiti da infezioni correlate alla pratica sanitaria. Molte di queste sarebbero evitabili se gli operatori si attenessero al protocollo per una corretta igiene delle mani. Si stima che l’igiene delle mani, se eseguita regolarmente e correttamente (prima e dopo ogni contatto con un paziente, meglio se usando un gel alcolico che è più efficace di un normale detergente), riduca le infezioni ospedaliere mediamente dal 10% al 50%.Il primo evento prenderà il via ail 27 novembre alle ore 12, presso la sede centrale dell’in Largo Gemelli 1, aula Viora G.004.Ad aprire l’incontro saranno per il Gruppo Credem,, responsabile corporate governance e relazioni esterne, e Lucio Dionisi, responsabile media relations, per l’Università Cattolica,, direttrice ALMED (Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo) e per la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS, la professoressa, Associata di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica e direttrice dell'Unità Operativa Complessa di Igiene Ospedaliera del Policlinico Gemelli IRCCS.A seguire la dott.ssa, tecnico della prevenzione del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, esporrà il programma di sensibilizzazione e formazione degli operatori attuato all’interno del Policlinico e i risultati di compliance (aderenza dei comportamenti alle norme igieniche) raggiunti nel corso degli anni. Il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS da sempre adotta una strategia multimodale per l’igiene delle mani definita dall’OMS. Dal 2020 è stato costituito il Comitato per la buona prassi dell’igiene delle mani, il gruppo multidisciplinare che adotta alcune tecniche (rilevazioni della compliance, analisi dei dati, verifica periodica sul luogo, restituzione dei report specifici e attività di audit) per incrementare la compliance all’igiene delle mani aumentando la consapevolezza degli operatori sanitari. Applicando queste tecniche e monitorando circa 90 Unità Operative con in media 20.000 rilevazioni/anno, la Fondazione Policlinico Gemelli ha avuto un incremento della compliance, passando dal 63,9% del 2019 all’81,8% del 1° semestre 2023. L’adozione di una strategia multimodale e la costituzione del Comitato sono stati elementi cruciali per promuovere con continuità la sensibilizzazione dell’igiene delle mani.L’evento si concluderà con l’intervento di, coordinatrice dell’Osservatorio Opinion Leader 4 Future, che esporrà i risultati dell'indagine sulla consapevolezza degli italiani sull'importanza dell'igiene delle mani. Dai dati di ricerca emerge che il Covid e la paura del contagio hanno modificato le abitudini degli italiani: con la pandemia il 65% degli intervistati ha iniziato a dare più importanza all'igiene delle mani ed il 55% afferma di lavarle più frequentemente. Inoltre, il 40% dei partecipanti all’indagine pensa che il proprio smartphone possa essere un veicolo per i germi. Tuttavia, solo il 40% di coloro che hanno questa consapevolezza disinfetta regolarmente il proprio dispositivo, mentre il 36,5% non adotta alcuna pratica.“Siamo felici di dare continuità all’iniziativa di maggio sull'importanza di una corretta igiene delle mani, convinti che soltanto un'azione che coinvolga imprese, operatori sanitari e singoli cittadini, possa portare ad una maggiore consapevolezza del rischio di infezione a cui tutti noi siamo potenzialmente esposti”, ha dichiarato Luigi Ianesi, responsabile corporate governance e relazioni esterne di Credem. “L’obiettivo di Credem è di favorire il benessere sostenibile della collettività, non solo dal punto di vista economico ma anche sociale e, in tal senso, riteniamo che impegnarsi per accrescere il grado di conoscenza delle persone su temi rilevanti della vita quotidiana, come ad esempio la prevenzione, possa essere decisivo per il miglioramento della società”, ha concluso“Oggi dopo l’emergenza pandemica, più che in passato, vediamo il ricorso da parte della popolazione all’igiene delle mani attraverso i dispositivi portatili di igienizzazione. L’auspicio è che questa attenzione permanga negli anni e che, soprattutto in ospedale, l’attenzione al rafforzamento e alla cultura della qualità della sicurezza delle cure, e quindi al controllo delle infezioni, riservi all’igiene delle mani sempre il giusto valore”, ha dichiarato, Associata di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica e direttrice dell'Unità Operativa Complessa di Igiene Ospedaliera del Policlinico Gemelli IRCCS.“Sempre più la comunicazione della salute non passa solo dalla relazione con i professionisti, ma è oggetto di conversazioni fra pari, sui social media e nei media broadcast. Lo studio di questi fenomeni necessita di essere supportato da un dialogo profondo tra esperti della comunicazione e professionisti del settore sanitario, da qui la volontà di moltiplicare sempre più le occasioni di confronto tra il nostro Osservatorio e il Policlinico Gemelli”, ha dichiarato, coordinatrice dell’Osservatorio Opinion Leader 4 Future.