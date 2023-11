Scuola, Legge di Bilancio: la premier Meloni incontrerà i sindacati. Presente Anief-Cisal

(Teleborsa) - Sullaarrivano i giorni della verità: i sindacati, Anief in testa, sono in mobilitazione ed hanno proposto decine di emendamenti. Il governo, dall’altra parte, ha detto che li ascolterà: lo farà domani, in un incontro tra la premier Giorgia Meloni, che chiede "responsabilità e dialogo", e le Confederazioni sindacali rappresentative. L’appuntamento è alle ore 9, nella sala Verde di Palazzo Chigi."Saremo presenti come delegazione Cisal – spiega– per cercare di dare il nostro impulso e migliorare la manovra economica di fine anno. Al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con Francesco Cavallaro consegneremo e illustreremo la memoria dettagliata consegnata in solo pochi giorni fa alla quinta Commissione del Senato con più di 50 proposte di emendamenti Anief: per la scuola spiegheremo alla premier che servono come il pane nuove regole sul reclutamento, sul precariato, sulla ricostruzione di carriera, sugli organici, sul dimensionamento, sulla mobilità e sulla valorizzazione del personale Ata, come pure sugli istituti all’estero, l’Università e gli Enti di ricerca".Nella memoria degli emendamenti del giovane sindacato sono auspicati interventi per. Disposizioni urgenti occorrono anche per fare averealla fine dei vincoli per chi chiede di trasferirsi di sede. Tra le rivendicazioni del giovane sindacato c’è poi un'per le categorie di lavoratori che risultano tra le più logorate, una "finestra" specifica per accedere anticipatamente alla pensione e il riscatto gratuito degli anni di studio universitari, il miglioramento del sostegno agli alunni con disabilità, in generale una maggiore tutela dei diritti del personale, anche quello impiegato in sedi non italiane. C’è anche spazio, tra le proposte, per l’equipollenza dei diplomi per i lavoratori dell’Afam, della valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli Enti di ricerca e di interventi specifici per l’Università e l’Afam.