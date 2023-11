Bank of America, multa da 12 milioni di dollari per dati falsi sui mutui

Bank of America

(Teleborsa) - Il(CFPB) ha ordinato adiper aver presentato informazioni false sui mutui ipotecari al governo federale. Per almeno quattro anni, centinaia di funzionari addetti ai prestiti di Bank of Americacome richiesto dalla legge federale, e poi hanno falsamente riferito che i richiedenti avevano scelto di non rispondere, si legge in una nota.Secondo l'ordine del CFPB, Bank of America deve versare 12 milioni di dollari"Bank of America ha violato una legge federale che migliaia di erogatori di mutui ipotecari hanno regolarmente seguito per decenni - ha affermato il direttore del CFPB Rohit Chopra - È ifederali e adotteremo ulteriori misure per garantire che Bank of America smetta di infrangere la legge".