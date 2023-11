Expo 2030 aggiudicato a Riad. Roma delusa punta tutto sul Giubileo

(Teleborsa) -: mettere a segno un doppio colpo e. Roma accoglie con grande amarezza la, l'organizzazione intergovernativa che gestisce le Esposizioni Universali e Internazionali, di aggiudicare l'organizzazione dell'evento a Riad.a favore, sul totale di 165 delegati dell'organizzazione che hanno votato, mentre Busan (Corea del Sud) ha preso 29 voti eLa notizia dell'aggiudicazione dell'Expo 2030 è stata accolta con, che ha dato il via ai festeggiamenti, contradizionali nel Palais des Congrès a Issy-les-Moulineaux.Ben diverso il sentiment, dove ilha accolto la notizia con. "Una brutta sconfitta, siamo amareggiati", commenta Roberto Gualtieri, aggiungendo che occorre "sportivamente accettare la sconfitta" anche se quello di Roma era "un bellissimo progetto"."Cari delegati, buon pomeriggio a tutti voi, quando ero a Parigi con voi a giugno, vi ho illustrato il nostro progetto per Roma Expo 2030. Un, un progetto che. Alla base del nostro progetto c'è il rispetto per ogni partecipante di ogni Paese", aveva dichiarato oggi in un videomessaggio la, riproponendo la candidatura di Roma e aggiungendo "a Roma ogni persona ha qualcosa di unico da offrire e vogliamo che tutti contribuiscano su un terreno di gioco equo. È per questo che siamo pronti a prendere misure volte a garantire opportunità uguali, anche dal punto di vista finanziario, per la più ampia partecipazione possibile".La candidatura di Roma aveva deglid'eccezione - il neo campione della coppa Davis,, e, oro paralimpico di fama mondiale - ed una"romana verace",, che ha voluto ricordare la Bellezza Eterna della Capitale, chiamandola "Mamma Roma" come Anna Magnani. A sostenere Roma anche, moglie di Sting, regista produttrice e attivista per i diritti umani."Siamo delusi e rammaricati, inutile nasconderlo. Con la mancata aggiudicazione di Expo 2030 decisa poco fa, a Parigi, dai delegati del Bureau International des Expositions sfuma, per Roma, un'occasione unica di rilancio, specie in termini economici e di relazioni internazionali", sottolinea, presidente della, ricordando "si è lavorato tutti insieme molto seriamente - Governo centrale, Istituzioni territoriali e sistema imprenditoriale - senza badare a interessi di parte, presentando un progetto ambizioso e credibile che aveva nell'inclusione, nella sostenibilità e nell'innovazione i suoi pilastri fondamentali".