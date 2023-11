Gas rinnovabile e idrogeno: accordo Parlamento Ue-Consiglio

(Teleborsa) -all'accordo politico provvisorio sulla direttiva che stabilisce norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno. La direttiva, spiega un comunicato del Consiglio, mira ad agevolare la penetrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema energetico, consentendo così l'abbandono del gas naturale, allo scopo di conseguire l'obiettivo dell'Ue della "neutralità climatica" entro il 2050.L'accordo promuoverà la transizione del settore del gas verso le energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio; inoltre stabilisce norme per la tutela dei consumatori e rafforza la sicurezza dell'approvvigionamento. La direttiva fa parte del pacchetto sulla decarbonizzazione dei mercati dell'idrogeno e del gas, che comprende anche un regolamento. Sia la direttiva che il regolamento fanno parte del pacchetto" (Fit for 55) e mirano a predisporre un quadro normativo per infrastrutture e mercati dedicati all'idrogeno come pure per la pianificazione di rete integrata. Consiglio e Parlamento, prosegue il comunicato, hanno concordato la distinzione tra gestori dei sistemi di trasporto e gestori dei sistemi di distribuzione per l'idrogeno. Per quanto riguarda la protezione dei gruppi vulnerabili, gli Stati membri devono provvedere affinché il diritto di cambiare fornitore o partecipante al mercato sia riconosciuto ai clienti in modo non discriminatorio in termini di costi, oneri e tempi.L'intesa provvisoria prevede disposizioni sulle, al fine di tutelare i clienti dalla futura dismissione della rete del gas o dalla sua conversione all'idrogeno: dovranno essere consultate le organizzazioni opportune, il cliente dovrà essere informato in anticipo e si terrà conto delle esigenze specifiche dei clienti vulnerabili. Gli Stati membri hanno il potere di decidere come tutelare i clienti vulnerabili dalle interruzioni della fornitura e come sostenerli al meglio.tra i piani di sviluppo della rete per l'idrogeno, l'elettricità e il gas naturale. I piani di sviluppo della rete si baseranno sull'integrazione settoriale, sul principio "l'efficienza energetica al primo posto" e sulla priorità conferita all'utilizzo dell'idrogeno nei settori di difficile decarbonizzazione. L'accordo provvisorio raggiunto oggi con il Parlamento europeo deve ora essere approvato e formalmente adottato da entrambe le istituzioni