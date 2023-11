Landi Renzo, Equita taglia target price e conferma Hold

Equita

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 0,52 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione, e ha confermato ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del terzo trimestre del 2023 , che sono giudicati dagli analisti come "inferiori alle attese".Gli analisti hanno, portando il fatturato consolidatoa 301 milioni di euro (-5% da precedente 318 milioni di euro), l'EBITDA adj. a 6 milioni di euro (-43% da precedente 10 milioni di euro) e peggiorando il debito netto di circa 16 milioni di euro a 120 milioni di euro (o 129 milioni di euro includendo il prestito da soci).Per il, hanno ridotto il fatturato del 10% a 315 milioni di euro e l'EBITDA del 40% a circa 15 milioni di euro. Inoltre, stimano ora una perdita netta adj. di 6 milioni di euro (da precedente breakeven) e un debito netto di 118 milioni di euro."Il management è al lavoro su unche sarà a nostro avvisoper comprendere soprattutto le dinamiche di breve-medio periodo del business in un contesto che rimane complicato - si legge nella ricerca - Inoltre, la struttura finanziaria rimane un elemento da monitorare attentamente considerando l'elevata leva (ancora >4x ND/EBITDA nel 2025)".