Solid World annuncia potenziamento tecnologico della biostampante Electrospider

Solid World Group

(Teleborsa) -, azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D industriale, delle rinnovabili e della biofabbricazione, annuncia ilin grado di replicare tessuti cellulari umani. Grazie all’innesto di unadi ultima generazione la macchina rappresenta oggi un passo significativo nel futuro dell’ingegneria biomedica.Electrospider diventa così di fatto unodi precisione in quanto integra algoritmi sofisticati che permettono all'intelligenza artificiale di ottimizzare la creazione del modello digitale 3D del tessuto umano da riprodurre, eliminando così tutte le imperfezioni nel processo di stampa biologica e assicurando la perfetta riproduzione a partire dalle cellule originarie del paziente. L’obiettivo di Electrospider, infatti, è quello di realizzare strutture complesse di interi organi umani, cambiando completamente la qualità di vita dei pazienti, accorciando i tempi della ricerca (basti pensare al testing di una cura che, tramite l’utilizzo di Electrospider, è oggi possibile direttamente nelle cellule in vitro del paziente) e migliorando le modalità di lavoro di ospedali e strutture sanitarie., Presidente di SolidWorld Group , ha affermato "nell’ambito della medicina rigenerativa l’integrazione in Electrospider di nuovi e sofisticati modelli di IA proprietari è un’evoluzione resa possibile dalla reciproca contaminazione di tecnologia aerospaziale, biomedica, biologica, informatica e meccatronica. Grazie alla nostra expertise e al nostro know-how oggi abbiamo la possibilità di gestire internamente tutta la filiera di progettazione e produzione della biofabbricazione, dai software e relativa tecnologia applicata fino al prodotto finale".