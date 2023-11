Sostenibilità, Intesa Sanpaolo e Sace a supporto di GR.A.M.M: programma di investimenti da 2,7 milioni di euro

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -sostiene glidi, impresa pugliese che svolge attività di produzione e commercializzazione di paste alimentari e prodotti da forno, attraverso un finanziamento da 2,7 milioni di euro, con laall’80% La GR.A.M.M. SRL produce pasta commercializzata direttamente con il proprio marchio,, ed al contempo anche per i marchi della grande distribuzione. Le paste fresche prodotte da GR.A.M.M. sono di tre tipologie le caserecce (orecchiette, cavatelli, ecc), specialità gastronomiche (foglie d’ulivo, trecce dell’orto, ecc) e trafilati al bronzo (formati giganti come penne, fusilloni, paccheri).Ilè finalizzato all’incremento della produttività mediante interventi di ammodernamento ed automazione e la realizzazione di due nuove linee di produzione con un significativo impatto in termini di riduzione degli sprechi, riciclo di sottoprodotti dele minore, tutti fattori che hanno consentito all’azienda di accedere al plafond circular economy di Intesa Sanpaolo.In particolare, l’azienda grazie ai nuovisarà in grado di incrementare l’utilizzo di carta riciclata dal 15 al 95% con azzeramento quasi totale dell’utilizzo di. I nuovi macchinari, infatti, utilizzano film carta ecosostenibili (riciclabili, compostabili, biodegradabili).Inoltre, l’azienda ha perfezionato un sistema di recupero didell’, in particolare pane fresco invenduto, opportunamente combinato con farine di scarto derivanti da processi di produzione dell’industria alimentare. Il risultato finale è la produzione di unarricchito dalla presenza di fitocomposti molto nutrienti ideale per l’utilizzo nella impanatura di precotti o refrigerati da cuocere.L’è stata strutturata dalla, la rete nazionale del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata all’agroalimentare, che fornisce alle imprese del settore credito, progettualità e consulenza specializzata in molteplici ambiti, dalla sostenibilità, al ricambio generazionale, all’attenzione per l’imprenditoria femminile e i giovani, fino alla digitalizzazione e alla crescita all’estero.SACE ha un ruolo di primo piano nella. L’azienda, infatti, può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare icon tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Questa operazione rientra nell’ambito della convenzione green con Intesa Sanpaolo, nella quale SACE interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti disia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile.