WIIT si aggiudica contratto quinquennale in Germania per Cloud Gaming

WIIT

(Teleborsa) -, uno dei principali operatori europei nel mercato dei servizi di cloud computing per le imprese, ha firmato uncon un nuovo cliente nel settore delper un valore totale diIl cliente è uno dei maggiori fornitori al mondo di piattaforme di Cloud Gaming e haper il suo ingresso nel mercato tedesco. Utilizzando i servizi scalabili e ad alte prestazioni di WIIT, il cliente intende"Il mercato del cloud gaming è un ambiente dinamico e innovativo con un volume d’affari in continua crescita. Il nostro contratto a lungo termine con uno dei maggiori fornitori del settore dimostra la fiducia riposta nella qualità dei nostri servizi affidabili e scalabili", afferma, CEO di WIIT AG., CEO di WIIT, ha dichiarato "siamo orgogliosi di poter offrire la nostra gamma di servizi cloud sicuri e d’eccellenza mondiale a un cliente che opera in un settore particolarmente focalizzato sulle elevate prestazioni delle GPU e sulla bassa latenza. Grazie ai nostri servizi di Private Cloud erogati dalla Region Central Germany, il fornitore di piattaforme di cloud gaming e i suoi clienti potranno contare in futuro su un'esperienza di gioco in 4k ancora più fluida".