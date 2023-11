3D0TS Capital Advisory vuole portare le imprese italiane sul Nasdaq

(Teleborsa) -, realtà internazionale che offre alle aziende servizi di advisory nel campo della corporate governance e della quotazione sulle piazze internazionali,per accompagnare le imprese italiane nel percorso didi New York. 3D0TS Capital Advisory opera a livello globale, conin Nord America, America Centrale e America del sud, UK e, si legge in una nota."Vogliamo porci come un vero e proprio, consentendo alle eccellenze nazionali di espandere il proprio business e, allo stesso tempo, permettere ai mercati esteri di conoscere le realtà nazionali - ha commentato, presidente e Co-fondatore di 3D0TS Capital Advisory - Reputiamo che il contesto italiano abbia molto potenziale e si sposi benissimo con la nostra mission di apportare quanti più benefici possibili alle imprese del nostro paese".Fondata da Todd Heinzl e Davide Tomassoni con il contributo professionale di Alessandro Cavallera, Enrico Caporin e Luca Padovan,3D0TS Capital Advisory, dalla predisposizione della documentazione necessaria per la valutazione da parte del Nasdaq, all'analisi della governance, degli aspetti legali e di auditing, fino alla necessaria strutturazione finanziaria e all'ingresso ufficiale nel mercato azionario americano.A inizio mese 3D0TS Capital Advisory ha svelato di starela società abruzzesenella quotazione al Nasdaq, con lo sbarco sul listino di New York previsto nella primavera del prossimo anno.