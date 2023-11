Nuova Zelanda, banca centrale mantiene tassi al 5,5%

(Teleborsa) - Il Comitato di Politica Monetaria dellaha deciso oggi di, come atteso dagli analisti.I tassi di interesse "stanno limitando la spesa nell'economia e l'inflazione dei prezzi al consumo è in calo", si legge nello statement pubblicato al termine della riunione, tuttavia "e il Comitato resta cauto nei confronti delle pressioni inflazionistiche in corso".In Nuova Zelanda, lanella prima metà del 2023, in parte a causa della forte crescita della popolazione. Il tasso dovrà quindi "restare restrittivo, così che la crescita della domanda rimanga contenuta e l'inflazione ritorni nell'intervallo target compreso tra l'1 e il 3%", viene sottolineato."Il Comitato è fiducioso che l'attuale livello dei tassi stia limitando la domanda - si legge nella nota - Tuttavia, il persistente eccesso di domanda e le pressioni inflazionistiche destano preoccupazione, dato l'elevato livello dell'inflazione core.".