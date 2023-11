Piquadro, Standard Ethics alza il Long Term Expected SER

Piquadro

(Teleborsa) -ha alzato il(SER) di, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, a "" da "EE-". Il Corporate SER "EE-" è invece confermato; si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti scrivono che il profilo internazionale della società, sia in termini di mercato che di sistema produttivo, rende l'allineamento ai principali framework internazionali in materia di Sostenibilità promossi da ONU, OCSE e UE unaper Piquadro.In questo senso, le policy adottate nel 2023 consentono una cui il gruppo può essere esposto, ovvero sicurezza sul lavoro, ambiente e gestione della catena di fornitura. In ambito governance, si segnala il completamento della dashboard rischi, che consente una valutazione puntuale delle esposizioni a rischi operativi ed economico-finanziari. La rendicontazione extra-finanziaria rimane allineata alle migliori pratiche internazionali. Continua lo sviluppo di iniziative ESG di assoluto rilievo.Secondo Standard Ethics, residuanoper lo sviluppo di un piano di Sostenibilità di medio-lungo termine e di allineamento delle attività alle principali strategie internazionali, quali l'Agenda 2030.