Euronext avanza nel piano: espande Euronext Clearing a sei mercati cash

Euronext

(Teleborsa) -, l'infrastruttura di mercato leader a livello paneuropeo, ha annunciato il(ex Cassa di Compensazione e Garanzia italiana), ovvero l'espansione della sua offerta di clearing per i mercati cash di Euronext. Dopo l'espansione delle attività di clearing ai mercati cash di Euronext Bruxelles il 6 novembre 2023, Euronext ha esteso con successo la sua offerta di clearing ai mercati cash di Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Portogallo il 27 novembre 2023, si legge in una nota.A partire da questa data, la controparte centrale paneuropea, Euronext Clearing, si occuperà della. In media, Euronext Clearing compensa oltre 2 milioni di transazioni al giorno con 52 aderenti tra i principali operatori europei di clearing, di cui 37 in seguito a questa espansione. Il successo di questa migrazione fa di Euronext Clearing la controparte centrale (CCP) di riferimento per i mercati cash di Euronext, che gestiscono circa il 25% del trading cash europeo.Questo passo apre la strada all'espansione delle attività di Euronext Clearing al clearing dinel terzo trimestre del 2024. L'obiettivo di Euronext è quindi fornire ai clienti un'unica piattaforma per la gestione dei loro collateral e l'accesso alle informazioni su collateral, rischio e compensazione."L'ampia presenza europea di Euronext consente di disporre dell'infrastruttura necessaria per creare una Clearing House paneuropea resiliente - ha dichiarato- L'efficienza e l'affidabilità di una Clearing House si basano sulla sua capacità di gestire diverse attività e mercati, ed Euronext sta sfruttando la varietà dei suoi differenti mercati per potenziare Euronext Clearing come fornitore di servizi di compensazione a livello europeo".Euronext sottolinea anche che, dall'acquisizione di Borsa Italiana nell'aprile 2021, ha dimostrato "" con la migrazione del Core Data Centre da Basildon, nel Regno Unito, a Bergamo, in Italia, e la migrazione con successo dei mercati italiani delle azioni, degli ETF, del reddito fisso, dei warrant e dei certificati sulla piattaforma di trading di Euronext, Optiq."Il successo dell'espansione dell'offerta di Euronext Clearing ai mercati cash di Euronext è una pietra miliare significativa nella realizzazione del nostro piano strategico Euronext "Growth for Impact 2024" e dimostra la nostra capacità di integrare ed espandere tempestivamente e senza soluzione di continuità le infrastrutture di mercato europee - ha commentato- Questa mossa ci permetterà di soddisfare ulteriormente i nostri clienti lungo l'intera catena del valore del trading, liberando nuove opportunità per sviluppare soluzioni innovative in modo più agile".L'espansione di Euronext Clearing ai mercati cash di Euronext contribuisce aldi 70 milioni di euro di EBITDA annuo, previste entro la fine del 2023. Euronext continuerà a lavorare per la migrazione del trading dei derivati italiani a Optiq nel primo trimestre del 2024. L'espansione di Euronext Clearing ai derivati quotati su Euronext entro il terzo trimestre del 2024 contribuirà al raggiungimento del piano strategico "Growth for Impact 2024", con 115 milioni di euro di sinergie annue di EBITDA entro la fine del 2024.