H-FARM, bilancio al 31 agosto in linea con piano sviluppo

H-FARM

(Teleborsa) -chiude l’esercizio al 31 agosto 2023, con ungestionale consolidato di Euro 36,1 milioni con un Ebitda gestionale consolidato negativo di Euro 5,1 milioni.Il Valore della Produzione gestionale della Holding (H-FARM SpA) è complessivamente pari a Euro 5,8 milioni con un Ebitda negativo di Euro 1,5 milioni; la Startup H-FARM Education raggiunge un Valore della Produzione pari a Euro 30,3 milioni con un Ebitda negativo di Euro 3,6 milioni.Il Risultato d’esercizio chiude con unaconsolidata post imposte di Euro 8,9 milioni.La(credito) a fine periodo risulta attiva per Euro 4,3 milioni, con disponibilità liquide per 10,1 milioni.Ilconsolidato è pari a Euro 7,8 milioni.I risultati economici - spiega la società nella nota dei conti - non sono del tutto comparabili con gli esercizi precedenti per la sostanziale differenza di perimetro, che fino ad agosto 2022 comprendeva anche la Startup sulla Trasformazione Digitale ceduta a Jakala, per oltre Euro 40 milioni nel luglio 2022, oltre che per il cambio di chiusura dell’esercizio sociale.per la Startup H-FARM Education, +273 nuovi iscritti nelle scuole che arrivano a quasi 1.200 studenti.nell’università: +300.