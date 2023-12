A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dell'1,47%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.568 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,25%; pressoché invariato l'(+0,18%).La misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve è aumentata a un ritmo più lento a ottobre, sostenendo la narrativa secondo cui l'aggressiva campagna di rialzi dei tassi di interesse attuata dalla banca centrale statunitense sta funzionando nel frenare la crescita dei prezzi. Sempre sul fronte macroeconomico, le richieste ricorrenti di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono balzate al livello più alto in circa due anni, evidenziando un raffreddamento del mercato del lavoro.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,25%),(+1,07%) e(+1,02%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,01%.Al top tra i(+9,32%),(+3,38%),(+3,22%) e(+1,99%).Tra i(+4,03%),(+2,74%),(+2,17%) e(+2,14%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,21%.scende del 3,06%.Calo deciso per, che segna un -2,85%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,35%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,4 punti; preced. 50 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 47,6 punti; preced. 46,7 punti)14:15: Occupati ADP.