Borse europee positive. Attesi interventi di Lagarde e Powell

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.sono i presidenti delle banche centrali,(BCE)(Fed) dai quali gli investitori sperano di capire le prossime mosse sulla politica monetaria, alla luce anche dell'su entrambe le sponde dell'Atlantico.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,09. L'è sostanzialmente stabile su 2.038,1 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 75,82 dollari per barile, dopo il rally della vigilia sull’ accordo raggiunto dall’Opec+ sui tagli alla produzione.In discesa lo, che retrocede a quota +173 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 4,18%.avanza dello 0,69%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,62%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,32%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,40%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 31.823 punti.di Milano, troviamo(+1,77%),(+1,22%),(+1,05%) e(+1,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,77%.Tentenna, che cede lo 0,68%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,66%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%.Al Top tra le azioni italiane a, brilla(+6,76%) dopo l'ingresso del socio saudita. Bene, inoltre,(+4,60%),(+3,13%) e(+2,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,51%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,42%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,99%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.