Brillante il listino americano, con tassi "ben in territorio restrittivo"

(Teleborsa) -e continuato a salire, iniziano dicembre con lo stesso sentiment positivo con cui aveva chiuso un novembre eccezionale, in cui il rendimento del 9% dell'indice S&P 500 ha rappresentato il settimo miglior mese di rendimenti degli ultimi 100 anni.Il presidente della Federal Reserve ha detto di ritenere "prematuro concludere con fiducia che abbiamo raggiunto un orientamento sufficientemente restrittivo, o speculare su quando la politica potrebbe allentarsi" e che la Fed è pronta "a inasprire ulteriormente la politica se ciò risulterà opportuno". Il mercato sembra essersi concentrato però su questa frase: "".Guardando ai, ilè in aumento dello 0,84%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.599 punti. Guadagni frazionali per il(+0,4%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,34%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,56%),(+1,50%) e(+1,34%).Al top tra i(+4,11%),(+2,61%),(+2,05%) e(+2,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,13%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,65%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,31%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,51%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,65%),(+7,37%),(+5,92%) e(+5,47%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,10%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,13%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.