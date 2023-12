Brookfield, closing record a 30 miliardi di dollari per fondo infrastrutturale

Brookfield Asset Management

(Teleborsa) -, uno dei principali gestori patrimoniali alternativi a livello globale con 850 miliardi di dollari di asset in gestione, ha annunciato il closing del suo fondo azionario globale di punta per le infrastrutture,(BIF V), dopo averper la strategia, di cui 28 miliardi di dollari per il Fondo e circa 2 miliardi di dollari in relativi veicoli di coinvestimento. BIF V è il più grande fondo infrastrutturale privato closed-ended al mondo e ilLa raccolta fondi hadi Brookfield di 25 miliardi di dollari e BIF V è più grande del 40% rispetto al suo veicolo precedente, BIF IV. La maggior parte del capitale è stata raccolta da, inclusi piani pensionistici pubblici e privati, fondi sovrani, istituzioni finanziarie, endowment, fondazioni e family office."Siamo soddisfatti del forte appoggio alla nostra attività da parte dei nostri investitori, che riteniamo sia una funzione della nostra posizione di leader di mercato nel settore delle infrastrutture - ha commentato Sam Pollock, CEO dell'Infrastructure Group di Brookfield's - Con uno, non vediamo l'ora di impiegare il capitale rimanente del Fondo e creare valore a lungo termine per i nostri investitori".