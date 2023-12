doValue

(Teleborsa) -ha ottenuto il contratto di servicing per circa 500 milioni di euro di GBV di NPL secured in Spagna da un investitore.Circa 170 milioni di GBV, già gestiti da doValue, sono confermati in aggiunta a circa 330 milioni di nuovo GBV. La gestione del portafoglio sarà avviata nel primo trimestre 2024.L’operazione - spiega una nota - "riflette la strategia di differenziazione implementata di doValue Spagna in termini di Clienti, di portafogli e di servizi".