Nusco acquista 44% di Modo, azienda riconducibile a famiglia controllante

Nusco

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore degli infissi, ha, azienda riconducibile alla famiglia Nusco e operante nella produzione di infissi, in particolare finestre in legno, legno-alluminio e PVC, e persiane e grate in ferro e alluminio, vendute in esclusiva a Nusco.La sottoscrizione dell'aumento di capitale di Modo da parte di Nusco, per un importo pari a 1.060.000 euro avverrà medianteche Nusco vanta nei confronti di Modo (per complessivi 1.660.000 euro) in ragione del contratto di subfornitura sottoscritto dalle parti in data 1 gennaio 2020. Con riferimento al credito residuo, pari a 600.000 euro, le parti hanno rinegoziato i termini di evasione degli ordini già accettati ma ancora inevasi in due tranche di pari importo nel corso degli esercizi 2024 e 2025."L'operazione di acquisizione della quota di partecipazione di Modo rappresenta per Nusco unaper gli obiettivi di sviluppo e consolidamento del business infissi - ha affermato l'- Questo investimento, ci consente, infatti, di proseguire nella nostra strategia di espansione e rafforzamento del posizionamento sul mercato, mantenendo un vantaggio competitivo nel settore di riferimento, quello dei serramenti, sempre più in rapida evoluzione"."Inoltre, Modo rappresenta per Nusco, che contribuirà in modo rilevante ad accrescere e migliorare l'offerta del Gruppo Nusco, rispondendo in maniera efficace alle esigenze dei clienti - ha aggiunto - Questa operazione risulta in linea con gli impegni portati avanti dal Gruppo negli ultimi anni, e fa parte del più ampio percorso di crescita sia a livello nazionale che internazionale".Una volta eseguita la sottoscrizione, Nusco deterrà una, mentre la rimanente parte di capitale sociale sarà detenuta da società riconducibili alla famiglia Nusco e in particolare sarà di titolarità di Nusco Trade (51,67%), Industria Meridionale Trasformazione Legno I.M.T.L. (3,05%) e Nusco Immobili Industriali (1,12%).