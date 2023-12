Wall Street debole dopo il rally di novembre. Occhi a Powell

Tesla

(Teleborsa) -, con gli investitori che mostrano, in cui il rendimento del 9% dell'indice S&P 500 ha rappresentato il settimo miglior mese di rendimenti degli ultimi 100 anni. Gli occhi sono puntati sulle, per indizi sul percorso dei tassi di interesse dopo le dichiarazioni di numerosi funzionari della banca centrale statunitense negli scorsi giorni."Il rally dei mercati da allora ha completamente invertito la tendenza all'inasprimento delle condizioni finanziarie e, in questo contesto, si potrebbe pensare che Powellnella prossima riunione di dicembre", ha commentato Mark Dowding, Fixed Income CIO di RBC BlueBay AM., compreso l'indice della spesa per consumi personali rilasciato ieri , hanno segnalato un, alimentano le speranze che la banca centrale abbia finito il suo aggressivo ciclo di rialzi dei tassi di interesse.Tra le altre cose da monitorare oggi ci sono gli interventi di, membro del consiglio dei governatori, e, presidente della Fed di Chicago, oltre che il PMI manufatturieroe l'ISM manifatturiero.Tra ici sono(dopo l'annuncio che venderà il Cybertruck a un presso superiore alle previsioni iniziali),(dopo il downgrade dia "equal weight"),(che ha modificato il piano di sviluppo per la pillola per obesità dopo alcuni effetti collaterali durante lo studio),(che ha riportato utili del 4° trimestre in peggioramento oltre le attese),(che è tornata al dividendo e respinto le nuove richieste dell'investitore attivista Nelson Peltz).Guardando ai, ilsi attesta sui valori della vigilia a 35.967 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso l', che perde lo 0,21%, scambiando a 4.558 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,52%; sulla stessa linea, leggermente negativo l'(-0,37%).