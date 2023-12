Casta Diva annuncia target piano al 2026, titolo in rally

Casta Diva Group

Casta Diva Group

FTSE Italia Growth

Casta Diva Group

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 6,18% sui valori precedenti, sulla scia del piano industriale 2023-2026, annunciato prima dell'avvio del mercato.La società, quotata su EGM Italia attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, stima a fine piano (2026) unpari a 153 milioni di euro, un Ebitda adjusted di 17,7 milioni, unall'11,6%, undi 13,6 milionied una posizione finanziaria netta (Cassa) pari a -6,4 milioni.Casta Diva ha previsto che il piano industriale, "in un’ottica prudenziale, è suscettibile di sviluppi migliorativi per effetto di alcuneacquisizioni sinergiche all’esame del Gruppo".Tra il 2023 e il 2025 conferma la distribuzione di dividendi, già iniziata, per una cifra non inferiore a 3 milioni.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,493 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 1,413. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,573.