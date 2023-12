Enfinity Global, finanziamento da 118 milioni di euro per quattro impianti solari in Italia

(Teleborsa) -Inc, leader nel settore delle, ha chiuso undaper la costruzione di quattro impianti solari utility-scale situati nel Lazio (Italia) da 101 MW. Gli impianti si prevede entreranno in funzione nel 2024. UniCredit, BayernLB e Siemens Financial Services, attraverso Siemens Bank, hanno agito come mandated lead arrangers (MLA) per ciascun finanziamento di progetto attraverso una struttura di club deal. Il finanziamento prevede 77 milioni di euro di debito senior non recourse, 41 milioni di euro di finanziamento IVA e linee di credito LC (per PPA e moduli fotovoltaici).I quattro impianti, interamente sviluppato da Enfinity Global, eserciteranno un impatto ambientale virtuoso, che si tradurra` nella produzione didiall'anno, sufficiente ad alimentare il corrispettivo di 64.000 abitazioni e a compensare 69.000 tonnellate di emissioni di CO2, equivalenti alla quantita` assorbita da 3.100 alberi."Siamo lieti di collaborare con UniCredit, BayernLB e Siemens Bank per questa prima serie di progetti, mentre costruiamo il nostro portafoglio di 4 GW", ha dichiarato, CEO di Enfinity Global. "Siamo orgogliosi di portare in Italia energia pulita competitiva a sostegno del fabbisogno energetico netto del Paese e degli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio".Enfinity Global sta attualmente costruendo altriin 4 progetti nella provincia di(Lazio), per i quali ha precedentemente raccolto un finanziamento di 165 milioni di euro."Prevediamo di investire 3 miliardi di euro nei prossimi 3 anni in Italia, mentre continuiamo a portare avanti i nostri progetti". Ha commentato, CEO per l'Europa di Enfinity Global. "L'Italia e` un mercato strategico fondamentale per noi e stiamo cercando di continuare a far crescere il nostro portafoglio esistente attraverso lo sviluppo interno, gli accordi di co-sviluppo con i partner e le acquisizioni.""In linea con il nostro obiettivo di dare alle comunita` la possibilita` di progredire, in UniCredit ci impegniamo per un progresso significativo verso una societa` piu` sostenibile, inclusiva ed equa. Siamo quindi orgogliosi di sostenere i piani di investimento di Enfinity in Italia, in quanto si adattano perfettamente alla nostra strategia ESG e al nostro impegno nel favorire la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, basata sull'energia verde, a beneficio delle comunita` che serviamo" ha commentato, Regional Manager Lombardia di UniCredit.