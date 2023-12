Milano si conferma prudente con gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

Nexi

Recordati

Moncler

ENI

Saipem

Pirelli

Tenaris

MFE A

Acea

Piaggio

OVS

Carel Industries

Eurogroup Laminations

Saras

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -, di riflesso alle incertezze sulle prossimeed alla possibilità che i tassi abbiano raggiunto il picco in USA. In vista della riunione di metà mese del FOMC, la prossima settimana, questo ha fattocome l'oro ed il Bitcoin., dopo che i tagli decisi dall'che sono solo volontari e non hanno convinto il mercato sulla reale convinzione del cartello di razionare l'offerta.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,19%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.068,3 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 73,62 dollari per barile, con un calo dello 0,61%.Sulla parità lo, che rimane a quota +174 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,11%.senza slancio, che negozia con un +0,1%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,43%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,23%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 29.891 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 31.850 punti.In lieve ribasso il(-0,3%); con analoga direzione, in frazionale calo il(-0,52%).di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,22%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,54%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,34%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,87%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,05%.Calo deciso per, che segna un -1,92%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,75%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,46%.Tra i(+3,96%),(+3,46%),(+2,80%) e(+2,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,66%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,28%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,26%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,97%.