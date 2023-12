Origin Energy, azionisti rifiutano offerta da 10,6 miliardi di dollari di Brookfield

Brookfield Asset Management

(Teleborsa) - Gli azionisti di, il più grande rivenditore di energia elettrica australiano, hannoda 10,6 miliardi di dollari da parte di un consorzio guidato da, uno dei principali gestori patrimoniali alternativi a livello globale con 850 miliardi di dollari di asset in gestione.I voti finali sono stati ill'offerta e il, secondo un resoconto fornito da Origin, inferiore quindi alla soglia del 75% richiesta affinché un'acquisizione possa procedere. Il maggiore azionista di Origin, il fondo pensione AustralianSuper, si è schierato contro l'offerta.per dire la loro sul futuro di Origin - ha commentato il- Durante tutto questo processo, il Consiglio si è concentrato nel garantire che tutti gli azionisti di Origin riconoscano che il loro voto è importante".di Origin - ha aggiunto - È importante sottolineare che questo processo ha reso chiara la fiducia che tutti gli azionisti hanno nelle attività, nelle risorse e nelle persone di Origin, e nel suo posizionamento strategico per la transizione energetica".mentre ci concentriamo sulla realizzazione delle nostre priorità strategiche, accelerando gli investimenti in energia e stoccaggio più puliti e perseguendo la nostra ambizione di guidare la transizione energetica", ha concluso Perkins.