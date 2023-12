Roche acquisisce Carmot Therapeutics per 2,7 miliardi di dollari

Roche

(Teleborsa) - Il produttore svizzero di farmaciha stipulato un. Il portafoglio di ricerca e sviluppo di Carmot comprende incretine sottocutanee e orali in fase clinica con il potenziale migliore per il trattamento dell'obesità in pazienti con e senza diabete, nonché una serie di programmi preclinici."L', che contribuisce a molte altre malattie che insieme costituiscono un onere sanitario significativo in tutto il mondo - ha affermatodi Roche - Combinando il portafoglio di Carmot con i programmi della nostra pipeline di prodotti farmaceutici, la nostra esperienza diagnostica e il portafoglio di prodotti per le malattie cardiovascolari e metaboliche, miriamo a migliorare lo standard di cura e ad avere un impatto positivo sulla vita dei pazienti".Secondo i termini dell'accordo, Roche pagherà agli azionisti di Carmot un prezzo di acquisto di. Inoltre, gli azionisti di Carmot hanno diritto a riceveredi dollari a seconda del raggiungimento di determinati traguardi.Al closing, Roche otterrà l'accesso all'attuale portafoglio di ricerca e sviluppo di Carmot, comprese tutte le risorse cliniche e precliniche, con Carmot e i suoi dipendenti che entreranno a far parte di Roche come