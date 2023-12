Snam finalizza l'acquisto del rigassificatore galleggiante da 5 miliardi di metri cubi

Snam

(Teleborsa) -hannodel 100% del capitale sociale di FSRU I Limited, società che detiene la proprietà dell’unità di stoccaggio e rigassificazione galleggiante "", per un corrispettivo totale di circa. L'operazione, annunciata nel luglio del 2022, consentirà a Snam di poter contare super il trasporto del gas naturale liquefatto (GNL) sia come FSRU. La nave, costruita nel 2015, ha una capacità di stoccaggio diLa FSRU, al fine di garantire la massimizzazione dell'utilizzo della propria capacità di rigassificazione, sarà ubicata al largo delle coste di Ravenna, a circa 8 chilometri di distanza dalla località costiera di Punta Marina. Si prevede che la FSRU inizi ad operare a Ravenna nel corso del 2025, dopo la conclusione dell’iter autorizzativo e regolatorio, nonché a seguito della finalizzazione dei lavori e delle opere necessarie per l’ormeggio della FSRU ed il collegamento della stessa alla rete di trasposto, peraltro, già intraprese da Snam."Con la finalizzazione dell'acquisto della BW Singapore – ha commentato lcompie un altro passo importante per garantire una maggiore sicurezza e diversificazione degli approvvigionamenti energetici dell'Italia, in un contesto globale sfidante e in continua evoluzione. Insieme alla Golar Tundra, la cui messa in esercizio a Piombino è avvenuta a luglio del 2023, le due FSRU consentiranno di portare la capacità di rigassificazione complessiva del Paese dall’attuale 25% a circa il 40% della domanda di gas naturale a livello nazionale".ha affermato: "Siamo lieti di collaborare con Snam per rafforzare la sicurezza energetica dell'Italia e diversificare l'infrastruttura del gas in Europa tramite la FSRU BW Singapore. Siamo, inoltre, felici di supportare l’azienda nello ship management e nei lavori necessari all’entrata in esercizio della nave nelle acque italiane. BW LNG si impegna nello sviluppo di soluzioni per le infrastrutture galleggianti per il GNL, in un mondo che si muove verso un’economia a basso tenore di carbonio attraverso forniture di energia sostenibile, conveniente e affidabile".Nei prossimi mesi, Snam avvierà anche le attività per la contrattualizzazione della capacità di rigassificazione del GNL che si renderà progressivamente disponibile con l'avvio dell’operatività della FSRU, atteso nel 2025.