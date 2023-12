Cofle rafforza la struttura organizzativa

Cofle

(Teleborsa) -, azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive, annuncia la nomina di Rosario Giuliana quale Direttore delle Risorse Umane e Organizzazione Aziendale.Nel suo ruolo, per il quale risponderà direttamente a Walter Barbieri, Presidente e Amministratore Delegato di Cofle, Giuliana avrà il compito di garantire la migliore gestione, crescita e sviluppo delle risorse umane, assicurando che la gestione di tutto il personale soddisfi le esigenze degli stakeholder e sia in linea con le sfide attuali e future.La posizione è stata fino ad oggi ricoperta, congiuntamente alla funzione di CFO, da Diego Galbussera che si concentrerà su quest’ultima funzione tenuto conto della crescita dimensionale dell’azienda.In seguito alla quotazione in Borsa Italiana del Gruppo e alla conseguente crescita in termini di volumi e fatturato - spiega la società in una nota - "si è ritenuta necessaria una revisione e rinforzo della struttura organizzativa, portando ad un consolidamento delle figure manageriali, in particolar modo nelle funzioni di staff a supporto del business e della strategia di Cofle".