Gruppo Olidata ottiene la certificazione per la parità di genere

(Teleborsa) - Il, grazie alla sua controllata Sferanet, ha ottenuto la(UNI/PdR 125:2022). Ad oggi sono poche le Società Italiane legate al settore ICT ad aver ottenuto tale certificazione e quindi questo è un riconoscimento importante per un gruppo composto da circa, che da pochi mesi ha lanciato unafinalizzata all'in azienda (già oggi l’età media è di 39 anni, decisamente inferiore rispetto a numerose realtà italiane)., riconosciuto dall’Ente certificatore, si sviluppa in diverse aree: dalladei propri dipendenti sulle politiche che promuovono(a partire dalla fase di selezione), passando per la. Tra queste spiccano l’AD della controllata Sferanet, la sua Direttrice Legale, la Direttrice HR, la CEO della controllata I.Con, la Direttrice Investor Relations e 2 membri del CdA dell’intero gruppo. Ci sono poie di primaria importanza, in particolare quella legata all’, su cui Olidata sta investendo per ampliare il proprio business e guidare la trasformazione digitale in atto.Fra i punti di forza di Olidata c'è un: l’azienda ha intrapreso diversededicate a tutte le sue persone, vertici compresi, per abbattere le barriere e gli stereotipi.Altro punti di eccellenza a tutela della gender equality è rappresentato dal. Politiche inclusive in fase die meccanismi disono alcuni esempi di politiche ad hoc adottate dal gruppo per il work-life balance e per garantire il mantenimento del proprio impiego anche dopo la nascita dei figli."Siamo tornati in Borsa da meno di un anno e abbiamo già raggiunto notevoli traguardi: acquisizioni, aggiudicazioni di importanti contratti con player di primissimo livello nel panorama nazionale e una semestrale chiusa oltre le aspettative. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’apporto di ogni singola persona che compone il nostro Gruppo ed è per questo che lavoriamo per migliorarci costantemente", ha dichiarato, Amministratore Delegato del Gruppo Olidata, aggiungendo "le donne e gli uomini di Olidata sono alla base del successo aziendale. Crediamo che attraverso l’inclusione ed il rispetto delle differenze di genere si crei un luogo di lavoro ottimale, che stimola la produzione e valorizza le skills di ogni dipendente".