L'indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo (+1,10%)

(Teleborsa) - Iltermina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 159.733,2 in guadagno dell'1,10%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 943, dopo aver avviato la seduta a 939.Nel, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,16%.Tra leitaliane, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,84% sui valori precedenti.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +1,4%.Tra ledi Piazza Affari, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,61% sui valori precedenti.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,25%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,88%.